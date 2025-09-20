RU

Зеленский подписал новые санкционные пакеты против России и ее приспешников

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября подписал указы о трех новых пакетах санкций против России и российских приспешников, которые помогают войне в Украине, а также дестабилизируют Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Зеленский отметил, что Украина ожидает принятия 19-го пакета санкций против России в Европейском Союзе и ведет синхронизацию украинских санкций с европейскими.

"Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать", - заверил президент.

Зеленский добавил, что украинские предложения к санкционному пакету ЕС в основном учтены. Украина сейчас ожидает санкционных шагов против России, которые должны сделать США.

Тем временем подписано сразу три указа о применении украинских санкций - против российских пропагандистов, против тех, кто ведет бизнес на временно оккупированной территории и против тех, кто способствует дестабилизации Молдовы. Последний шаг - демонстрация заинтересованности Украины в стабильной и успешной Молдове.

Санкции против России

Напомним, чуть ранее 20 сентября Зеленский заявил, что Украина ожидает усиления санкций против России со стороны Европы и США. Затягивание этого процесса тормозит давление на Москву. Таким образом Зеленский ответил на заявления президента США Дональда Трампа, который обкладывает рядом условий введения новых санкций против РФ.

Тем временем в США сенаторы предложат Конгрессу усилить санкционное давление на Россию. Соответствующий законопроект уже подготовили. Документ нацелен на "теневой флот" России, проекты по производству СПГ и оборонную промышленность.

Еврокомиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза очередной, уже 19-й пакет антироссийских санкций. Среди других положений там содержится отказ от российского газа до 1 января 2027 года.

