Зеленский ответил Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ
Украина ожидает усиления санкций против России со стороны Европы и США. Затягивание этого процесса тормозит давление на Москву.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, Украина ждет санкции против РФ, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. Но это зависит от желания сторон.
"Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", - сказал Зеленского.
Как отметил глава государства, Украина поддерживает, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но, как сказал президент, "завязывать все это - это затормаживать давление на Путина".
Позиция по Китаю
Зеленский также прокомментировал заявление Трампа о Европе и Китае. По его словам, президент США хотел "сделать шаги к зиме", так же, как и Европа.
"Мы со своей стороны поддерживаем его позицию. И мы со своей стороны работаем с европейскими странами, чтобы они отказывались все больше от энергоресурсов "русских". Но обеспечить это - очень сложный процесс. Главное - это результат", - подчеркнул он.
По мнению Зеленского, если Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ.
"Мы считаем, что, например, и словаки будут близки к этому. Все смотрят на Соединенные Штаты, на мой взгляд. Орбан же не может остаться в одиночестве. Ну там не только, кстати, Орбан или Венгрия. Венгрия и Словакия. Есть некоторые другие страны, которые также дают инфраструктуру соответствующую для всего этого, для "русских" энергоресурсов", - заявил президент.
Ультиматум Трампа
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против РФ, но при условии, что все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.
Позже он также назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими и призвал Европу усилить их.
Кроме того, Трамп заявил, что Европа должна "что-то сделать" с Китаем, чтобы ускорить завершение войны РФ против Украины.