Зеленский ответил Трампу на ультиматум Европе о санкциях против РФ

По его словам, Украина ждет санкции против РФ, если нет встречи лидеров, или нет, например, прекращения огня. Но это зависит от желания сторон.

"Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", - сказал Зеленского.

Как отметил глава государства, Украина поддерживает, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но, как сказал президент, "завязывать все это - это затормаживать давление на Путина".

Позиция по Китаю

Зеленский также прокомментировал заявление Трампа о Европе и Китае. По его словам, президент США хотел "сделать шаги к зиме", так же, как и Европа.

"Мы со своей стороны поддерживаем его позицию. И мы со своей стороны работаем с европейскими странами, чтобы они отказывались все больше от энергоресурсов "русских". Но обеспечить это - очень сложный процесс. Главное - это результат", - подчеркнул он.

По мнению Зеленского, если Трамп будет делать свои серьезные шаги, он больше подтолкнет некоторые европейские государства, которые занимаются энергоэкономикой с РФ.

"Мы считаем, что, например, и словаки будут близки к этому. Все смотрят на Соединенные Штаты, на мой взгляд. Орбан же не может остаться в одиночестве. Ну там не только, кстати, Орбан или Венгрия. Венгрия и Словакия. Есть некоторые другие страны, которые также дают инфраструктуру соответствующую для всего этого, для "русских" энергоресурсов", - заявил президент.