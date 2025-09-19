ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Конгресс США внесут новый законопроект о санкциях против России: что он предусматривает

Вашингтон, Пятница 19 сентября 2025 17:04
UA EN RU
В Конгресс США внесут новый законопроект о санкциях против России: что он предусматривает Иллюстративное фото: Конгрессу США предложат ввести новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские сенаторы предложат Конгрессу усилить санкционное давление на Россию. Они подготовили соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, законопроект значительно расширит санкции США против "теневого флота" нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода западных санкций в энергетическом секторе.

Также документ нацелен на проекты России по производству СПГ и предусматривает расширение санкций против оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Законопроект "О теневом флоте" планируют внести в Конгресс республиканец Джим Риш, председатель сенатского комитета по международным делам, и Жанн Шахин, ведущий демократ комитета.

"Путин будет использовать все уловки, чтобы обойти санкции США, и США жестко пресекают деятельность этого нелегального теневого флота судов, с помощью которых он финансирует войну", - отметил Риш.

Он добавил, что танкеры "теневого флота" РФ напрямую угрожают безопасности США и Европы.

По данным FT, законопроект поддерживают сенаторы из обеих партий, а также союзники Трампа Линдси Грэм и Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке. В Сенате существует сильная поддержка идеи заставить Москву понести более серьезные последствия за войну в Украине.

Законопроект Грэма

Напомним, в этом году сенатор Линдси Грэм представил законопроект о сокрушительных санкциях против России.

В частности, документ предусматривает введение 500% тарифов против тех стран, которые будут покупать у России.

Документ поддерживают как в Сенате, так и Палате представителей, но на рассмотрение его не выносили из-за того, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу санкций против РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Сенат США Конгресс США Война в Украине
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город