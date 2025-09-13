Трамп готов ввести "серьезные" санкции против РФ, но выдвинул условие НАТО
Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России при условии, если все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть в РФ", - заявил Трамп.
По его словам, обязательства НАТО победить выполнялось не на 100%, а покупка российской нефти некоторыми членами Альянса является шокирующим фактом, ведь это значительно ослабляет переговорную позицию и переговорную силу в отношении России.
"НАТО должно установить тарифы от 50% до 100% для Китая, которые могут быть полностью сняты после окончания войны РФ против Украины", - добавил президент США.
Он подчеркнул, что этот шаг должен помочь в окончании войны, поскольку Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию.
"Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все жизни будут спасены. Если нет, вы просто зря тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - подытожил Трамп.
Что предшествовало
Напомним, ранее Министерство торговли США обнародовало список компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Они вступят в силу 16 сентября.
Также 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении России заканчивается очень быстро. По словам американского лидера, чтобы дожать Россию, можно ввести санкции против российских банков и нефтяного сектора.
Также стало известно, что США предложат членам "Большой семерки" усилить санкционное и тарифное давление на Россию. В частности, планируется разработать механизм для конфискации активов РФ.
В предложении США указывается необходимость ввести вторичные тарифы от 50% до 100% на Китай и Индию, а также ограничительные меры на импорт и экспорт, чтобы сократить поток российских энергоресурсов и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию.