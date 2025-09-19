Запрет на импорт СПГ и не только: ЕС представил 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия представила уже 19-й пакет антироссийских санкций. В частности, страны Европы могут полностью отказаться от российского сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что за последний месяц Россия в полной мере показала презрение к дипломатии и международному праву. На это указывают массированные удары по Украине, а также вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши и Румынии.

"Снова и снова президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) идет на эскалацию. В ответ Европа усиливает давление. Поэтому сегодня я представляю наш 19-й пакет санкций", - добавила президент Еврокомиссии.

Удар по энергетике

Фон дер Ляйен напомнила, что экономика России держится на доходах от энергетических ресурсов. Поэтому ЕС хочет сократить эти доходы.

"Мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пора перекрыть кран. Мы к этому готовы: экономили энергию, диверсифицировали поставки и инвестировали в низкоуглеродные источники энергии, как никогда раньше. Сегодня эти усилия приносят результат", - добавила она.

Глава ЕК напомнила, что в рамках 18-го пакета санкций ЕС снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Для того, чтобы усилить контроль, в рамках 19-го пакета санкций планируется ввести ограничения против еще 118 судов "теневого флота". Всего под санкциями ЕС - более 560 танкеров.

Также предлагается ввести полный запрет на сделки для крупных энергетических компаний РФ "Роснефть" и "Газпромнефть". Активы других компаний также заморозят.

"Мы нацеливаемся на тех, кто помогает России вести войну, покупая нефть в обход санкций: нефтеперерабатывающие заводы, трейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай. За три года нефтяные доходы России в Европе сократились на 90%. Теперь мы окончательно закрываем эту страницу", - добавила глава Еврокомиссии.

Удар по финансовому сектору

Также, как подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, в рамках нового пакета санкций Евросоюз введет запрет на сделки для новых банков в России и третьих странах.

Впервые под ограничениями окажутся криптоплатформы: будет запрещено проведение операций с криптовалютами. В санкционный список включаются иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами.

"Мы ограничиваем сделки с организациями в специальных экономических зонах", - уточнила фон дер Ляйен.

Экспортные ограничения

Евросоюз планирует ввести новые прямые запреты на вывоз товаров и технологий, которые используются на войне. В санкционный список внесут 45 компаний из России и других стран, которые прямо или косвенно помогают российскому оборонному сектору.

"В войне, где многое решают технологии, лишить Россию доступа к ключевым разработкам крайне важно, особенно в сфере дронов", - добавила фон дер Ляйен.

Влияние санкций

Глава Еврокомиссии обратила внимание, что санкции уже наносят тяжелый удар по российской экономике.

"Ключевая ставка - 17%. Инфляция остается высокой. Доступ к финансированию и доходам сокращается. Перегретая военная экономика России выходит на пределы", - добавила она.

Фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет применять против России санкции до тех пор, пока она не сядет за стол переговоров с Украиной для установления справедливого и прочного мира.