Зеленський підписав нові санкційні пакети проти Росії та її поплічників

Зеленський зазначив, що Україна очікує на ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії в Європейському Союзі та веде синхронізацію українських санкцій з європейськими.

"Енергоресурси Росії обмежуються. І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти", - запевнив президент.

Зеленський додав, що українські пропозиції до санкційного пакета ЄС переважним чином враховані. Україна зараз очікує на санкційні кроки проти Росії, які повинні зробити США.

Тим часом підписано відразу три укази про застосування українських санкцій - проти російських пропагандистів, проти тих, хто веде бізнес на тимчасово окупованій території та проти тих, хто сприяє дестабілізації Молдови. Останній крок - демонстрація зацікавленості України у стабільній та успішній Молдові.