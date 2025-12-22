ua en ru
Политика
Украина готовит сразу несколько санкционных пакетов против РФ: Зеленский раскрыл детали

Понедельник 22 декабря 2025 13:23
Украина готовит сразу несколько санкционных пакетов против РФ: Зеленский раскрыл детали Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сразу несколько пакетов санкций против россиян и их партнеров за поддержку войны против Украины. Новые ограничения будут введены уже до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая", - отметил Зеленский.

По его словам, также готовятся санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии.

"Работаем с европейскими структурами по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, и главная задача - чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы (российского диктатора Владимира - ред.) Путина и связанных с ним олигархов", - добавил глава государства.

Он также отметил, что готовится новый санкционный пакет Канады. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций, соответствующие решения СНБО Украины и указы будут уже вскоре.

Последние санкции Украины против РФ

Напомним, в декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского "теневого флота", который перевозит подсанкционную российскую нефть в обход установленных цивилизованным миром ограничений.

Также в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.

Кроме того, Украина полностью синхронизировала нынешние санкции с Канадой. Они охватывают 139 физических и юридических лиц, работающих на военную машину РФ, среди которых есть и родственники Владимира Путина.

