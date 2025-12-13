ua en ru
Украина ввела санкции против 700 танкеров "теневого флота", - Зеленский

Украина, Суббота 13 декабря 2025 17:59
Украина ввела санкции против 700 танкеров "теневого флота", - Зеленский Иллюстративное фото: 656 судов РФ оказались под санкциями (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава российского "теневого флота", который перевозит подсанкционную российскую нефть в обход установленных цивилизованным миром ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, сайт Офиса президента и соответствующий указ.

Зеленский отметил, что под сегодняшние санкции Украины попало почти 700 судов врага, которые помогают Кремлю финансировать войну. Это большинство флота РФ, которая перевозит нефть и другие энергоресурсы.

"Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств - в частности, это более 50 юрисдикций", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина заставит партнеров заблокировать каждое судно, каждую компанию-судовладельца и всю инфраструктуру российского нефтяного экспорта.

"Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат", - подчеркнул он.

По данным ОПУ, Украина применила санкции против 656 морских судов, которые являются частью "теневого флота" России. Отмечается, что это самый большой санкционный пакет против российских танкеров и других судов.

Украина также провела мониторинг Черного, Красного и Балтийского морей и установила каждое судно, которое использовали россияне. Владельцы судов приказывали выключать Автоматическую идентификационную систему и использовали "серые схемы", чтобы скрыть право собственности и происхождение груза.

"Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего - Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию в эти государства и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий", - добавили в сообщении.

Теневой флот России: последние новости

Отметим, по данным украинской разведки, сейчас каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" России. В целом это около 17% от общего количества действующих танкеров. С начала этого года аналитики насчитали 940 судов, которые входили в теневой флот РФ.

Кроме обхода санкций, эти танкеры используются как платформы для гибридных атак на Европу. Эту версию также подтвердили в Украине.

С "теневым флотом" ведется борьба в ряде плоскостей. Так, Европейская комиссия может добавить определенное количество танкеров теневого флота РФ в отдельные санкционные списки, если не успеет принять 20-й пакет санкций до нового года.

В то же время Украина с "благословения" администрации президента США Дональда Трампа вводит против танкеров РФ "кинетические санкции". Только за последние дни в Черном море морские дроны вывели из строя три российских танкера "теневого флота".

Российская Федерация Украина теневой флот Санкции против России
