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Сколько россиян хотят завершения войны: Зеленский назвал неожиданную статистику

15:46 16.06.2026 Вт
2 мин
Большинство россиян понимают, что РФ проигрывает на поле боя
aimg Иван Носальский
Сколько россиян хотят завершения войны: Зеленский назвал неожиданную статистику Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Более половины граждан России хотят, чтобы война против Украины завершилась. Они видят, что РФ не побеждает на поле боя.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в онлайн-выступлении на саммите Reuters Next.

По словам Зеленского, на саммите G7 во Франции он обсудил с другими лидерами ситуацию на фронте и возможные переговоры с россиянами. Также поднимались вопросы ракетных ударов, дальнобойного вооружения, ситуации с российскими потерями и экономикой.

"Хорошая новость прежде всего в том, что да, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) должен остановить эту войну. И в этом вопросе у меня есть единодушная поддержка всех лидеров и президентов ЕС. Мы были едины во мнении, что Россия не побеждает, теряет много людей и должна как можно скорее заключить соглашение. Инициатива находится не в ее руках", - добавил он.

Президент обратил внимание, что многие люди вокруг Путина подталкивают его к новой масштабной мобилизации, независимо от того, какими будут потери и сколько людей погибнут. В Кремле об этом не думают.

"Но есть большой процент россиян, которые понимают это. Сейчас они начинают понимать, что не выигрывают эту войну, и именно поэтому ее нужно остановить. Да, я не уверен, что это действительно гуманная причина, потому что если у тебя большие потери, то войну нужно прекращать... Более 60% российского общества хотят остановить эту войну. Именно поэтому нам нужно больше давления на Путина", - сказал президент.

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Встреча Зеленского с Путиным

Напомним, украинская сторона уже неоднократно предлагала России провести встречу на уровне лидеров, чтобы продвинуться на пути к завершению войны.

Но в Кремле в ответ делали абсурдные заявления о том, что если президент Владимир Зеленский хочет встречи с диктатором Владимиром Путиным, он "может приехать в Москву".

На днях стало известно, что организовать встречу Зеленского и Путина предлагали на саммите "Большой семерки". Но в Москве снова отказались.

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