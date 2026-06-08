Украинцы назвали единственное условие заморозки войны с РФ, - опрос

Более 60% украинцев поддержат прекращение огня за нынешней линией фронта - но при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Четыре сценария на выбор

КМИС проверил, как украинцы реагируют на различные варианты завершения боевых действий. Каждому респонденту зачитывали только один из четырех сценариев - случайно выбранный. Все сценарии предусматривали остановку боевых действий по текущей линии фронта, а Россия фактически сохраняла контроль над оккупированными территориями - но без официального признания этого факта.

Отличался только компонент безопасности:

Сценарий 1 - "Без гарантий безопасности": боевые действия останавливаются, но Украина не получает ни гарантий, ни денег, ни оружия.

Сценарий 2 - "Символическое присутствие Европы": войска ЕС размещаются в Украине, но далеко от фронта и не будут участвовать в боях в случае нового вторжения.

Сценарий 3 - "Свои силы и ресурсы союзников": союзники поставляют Украине значительное количество денег, оружия и ракет.

Сценарий 4 - "Европейский щит": войска ЕС размещаются вблизи линии фронта и будут отражать нападение в случае новой агрессии.

Что показали результаты

Без всяких гарантий большинство против. Если Украина не получит ни гарантий безопасности, ни оружия, ни финансовой поддержки - 61% категорически отвергают такое перемирие. Поддержать готовы только 32%, и то преимущественно неохотно.

Фото: результаты опроса КМИС (kiis.com.ua)

Символическое присутствие Европы не убеждает. Если войска ЕС будут размещаться далеко от фронта и не будут участвовать в боях - 49% против, 42% поддержат. То есть этот вариант лучше первого, но большинства все равно мало.

Если союзники окажут масштабную поддержку ресурсами - 53% поддержат перемирие, 37% отвергают. Здесь впервые сторонников больше, чем противников.

Больше всего поддержки - у "Европейского щита". Вариант с размещением войск ЕС вблизи фронта с реальным участием в защите в случае нового вторжения поддерживают 61% украинцев. Категорически против - 33%.