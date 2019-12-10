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Зеленський назвав умову політичного врегулювання на Донбасі

Новини » Політика     10.12.2019 - 01:27
Зеленський назвав умову політичного врегулювання на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Україна наполягала, що комплексне вирішення питань є неможливим без гарантій безпеки на Донбасі

Президент Володимир Зеленський за підсумками нормандської зустрічі заявив, що лише у випадку гарантії безпеки на Донбасі можна вирішити політичні питання врегулювання конфлікту. Про це він сказав на спільному брифінгу учасників саміту, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами сьогоднішня зустріч "нормандської четвірки" була довга, але предметна.

"Сьогодні було довго, але все було дуже предметно і дуже важливо не лише обговорити всі питання, але й домовитись про чіткі конкретні кроки і терміни їх реалізації. Українська сторона наполягала, що комплексне вирішення усіх питань є неможливим без забезпечення найголовнішого компоненту – безпекової ситуації на сході України".

За його словами, лише у випадку гарантії безпеки можна вирішити політичні питання.

Також за словами Зеленського, безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатись до кінця 2019 року.

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація погодили дуже важливі речі. Перше - невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Сході. Це повне всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.

Напередодні саміту "нормандської четвірки" міністр закордонних справ Росії Сергій Ларвов заявив, що Москва чекає додаткових домовленостей від нормандського саміту. При цьому він підкреслював, що російська сторона в Парижі буде вимагати прямого діалогу між Києвом і представниками окупованого Донецька і Луганська.

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