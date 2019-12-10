ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступній нормандській зустрічі

Новини » Політика     10.12.2019 - 01:31
Варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступній нормандській зустрічі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, на ТКГ обговорять варіанти проведення місцевих виборів на Донбасі

Питання проведення виборів на Донбасі почнуть обговорювати на рівні Трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками нормандської зустрічі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на ТКГ будуть обговорюватися варіанти проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Питання місцевих виборів ми піднімали. Це питання ми будемо (обговорювати - редю) на рівні Трьохсторонньої контактної групи. Буде обговорюватись варіанти проведення. І я думаю, що на зустрічі через 4 місяці я впевнений будуть якісь варіанти", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що лише у випадку гарантії безпеки на Донбасі можна вирішити політичні питання врегулювання конфлікту. Він заначив, що зустріч у нормандському форматі була довга, але предметна.

Крім того, він зазначив, що безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатись до кінця цього року.

За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений у Конституції України.

Зеленський: немає жодних умов для наступної зустрічі нормандської Лідери нормандської четвірки зустрілися в Парижі: підсумки переговорів
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся