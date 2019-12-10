ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Безстрокове припинення вогню має розпочатись до кінця року, - Зеленський

Новини » Політика     10.12.2019 - 00:56
Безстрокове припинення вогню має розпочатись до кінця року, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сторони погодили безстрокове припинення вогню на Донбасі

Безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатись до кінця 2019 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за результатами нормандської зустрічі у Парижі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, український президент заявив, що в ході нормандського саміту було домовлено, що до кінця 2019 року має розпочатися всебічне та безстрокове припинення вогню на Донбасі.

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація погодили дуже важливі речі. Перше - невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Сході. Це повне всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року", - заявив Зеленський.

Як відомо, у Парижі завершилася зустріч у нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. За результатами зустрічі було опубліковано спільне ком'юніке, в якому сторони зобов'язуються забезпечити повне і всебічне виконання угоди про припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що під час брифінгу за результатами нормандського саміту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в ході зустрічі в Парижі сторони досягли прогресу у відносинах.

Крім того, Макрон повідомив, що через чотири місяці повинна відбутися нова зустріч у нормандському форматі. Французький лідер зазначив, що потрібно доручити главам зовнішньополітичних відомств узгодити політичні умови для нового саміту.

Зеленський зробив важливу заяву за підсумками нормандської зустрічі Лідери нормандської четвірки зустрілися в Парижі: підсумки переговорів
Новини України Володимир ЗеленськийНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся