Путін зробив заяву за підсумками нормандської зустрічі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін підвів підсумки нормандської зустрічі з врегулювання на Донбасі

За підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін виступив із заявою, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В ході спільної прес-конференції за підсумками нормандської зустрічі Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.

Особливий статус Донбасу та формула "Штайнмайєра"

Президент Росії зазначив, що необхідно синхронізувати врегулювання ситуації на Донбасі з проведенням політичних реформ в Україні. За словами Путіна, Україна повинна внести до Конституції зміни щодо особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.

"В першу чергу, це внесення до Конституції України змін, що закріпляють особливий статус Донбасу на постійній основі. Потрібно, звісно, продовжити дію договору про особливий статус окремих районів Донбасу. І в підсумку надати цьому договору постійний характер, як це передбачено в мінських угодах", - наголосив він.

Крім того, російська сторона вимагає внесення до закону про особливий статус Донбасу поправок, зокрема, імплементувати так звану "формулу Штайнмайєра".

Розведення сил на Донбасі

Путін заявив, що сторони привітали успішне розведення сил та засобів на Донбасі, що, за його словами, є важливим кроком для подальшої деескалації ситуації в на сході України. Також російський президент висловив сподівання, що розведення сил на Донбасі буде продовжено.

"Розраховуємо, що розведення сил на Донбасі буде продовжено, а на ділянках відведення будуть проведені роботи з розмінування та дефортифікації", - зазначив він.

Амністія бойовиків та заборона переслідування

Путін додав, що не варто також забувати і про інші зобов'язання, покладені на Україну, в тому числі амністія бойовиків та законодавча заборона переслідування осіб, які брали участь в бойових діях на Донбасі.

Обмін полоненими

В ході зустрічі у нормандському форматі було домовлено підготувати обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

"Було домовлено обмін між сторонами конфлікту утримуваними особами за формулою "всіх на всіх", - заявив Путін.

Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі

Президент Росії наполягає на збільшенні кількості пунктів пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі. Путін зазначив, що збільшення кількості пунктів пропусків сприятиме створенню комфортних умов для жителів окупованих територій.

"Важливий момент - збільшити кількість пунктів пропуску на лінії зіткнення, створити максимально комфортні умови для швидшого, без багатогодинних черг, проходження контрольних процедур сотнями і тисячами простих людей, які живуть в цій зоні", - пояснив він.

Що готувала Росія на нормандську зустріч

Напередодні саміту "нормандської четвірки" міністр закордонних справ Росії Сергій Ларвов заявив, що Москва чекає додаткових домовленостей від нормандського саміту. При цьому він підкреслював, що російська сторона в Парижі буде вимагати прямого діалогу між Києвом і представниками окупованого Донецька і Луганська.

У той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що від нормандської зустрічі очікується прогрес у "врегулюванні конфлікту на південному сході" України, а також розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей.

Крім того, Кремль намагається прив'язати питання газового транзиту до врегулювання конфлікту на Донбасі. Очікувалося, що ця тема буде підніматися на зустрічі лідерів чотирьох країн у нормандському форматі.