Трамп еще не принял решение о предоставлении Tomahawk Украине, - Келлог

Решение о потенциальном предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk Украине пока не принято. Окончательное слово остается только за президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News .

"Что ж, это решение еще не принято, но он попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно попросил их, что было подтверждено вице-президентом Вэнсом (вице-президент США Джей Ди Вэнс - ред.) в заметке в социальных сетях. Это будет решать президент", - сказал Келлог.

В ответ Келлог отметил, что решение о передаче этих ракет еще не принято и находится исключительно в компетенции президента США.

"Дадим ли мы ему Tomahawk?", - спросил журналист спецпредставителя.

Как сказал журналист, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить дальнобойные ракеты Tomahawk Украине.

Напомним, в этом же интервью Кит Келлог подтвердил, что американский лидер считает целесообразным, чтобы украинские войска наносили дальнобойные удары по территории России.

Что известно о ракетах Tomahawk

Это дальнобойные крылатые ракеты большой точности, которые используются преимущественно ВМС США.

Они способны поражать наземные цели на сотни километров, обеспечивая значительную глубину удара. Tomahawk считаются одними из самых эффективных и точных ракет в мире, способных уничтожать важные военные и стратегические объекты.

Ракеты Tomahawk для Украины

Как известно, в течение последнего года Украина неоднократно поднимала вопрос о поставках ракет Tomahawk и включала их в список вооружений, который подавала несколько месяцев назад.

Ранее экс-президент США Джо Байден отказывал Украине в передаче этих ракет, поскольку они входили в 10-пунктный "План победы" Зеленского и могли достать до Москвы, что считалось слишком рискованным и могло привести к эскалации конфликта.

А недавно The Wall Street Journal писало, что Трамп во время встречи в Нью-Йорке проинформировал Зеленского о готовности снять ограничения на удары дальнобойным оружием по России.