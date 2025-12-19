На границе с Молдовой ввели жесткие ограничения из-за удара РФ по мосту под Маяками

На пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения в связи с российскими ударами по мосту под Маяками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную полицию Молдовы в Facebook .

Как отметили в пограничной полиции, через КПП Тудора-Староказачье пересечение границы в направлении Белгород-Днестровского разрешено всем путешественникам без ограничений.

При этом в направлении Одесской области пересечение разрешено только гражданам Украины и транспортным средствам массой до 3,5 тонны.

В то же время через КПП Паланка-Маяки-Удобное пересечение границы на выезд из Республики Молдова разрешено только гражданам Украины, направляющимся в Одессу (Украина), а также транспортным средствам массой до 3,5 тонны.

"Вблизи населенного пункта Маяки (Украина) был обустроен временный понтонный мост через реку Днестр, который позволяет ее пересечение", - отметили молдавские пограничники.

Они рекомендовали гражданам Молдовы воздержаться от поездок в этом направлении.