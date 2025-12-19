На границе с Молдовой ввели жесткие ограничения из-за удара РФ по мосту под Маяками
На пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения в связи с российскими ударами по мосту под Маяками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную полицию Молдовы в Facebook.
Как отметили в пограничной полиции, через КПП Тудора-Староказачье пересечение границы в направлении Белгород-Днестровского разрешено всем путешественникам без ограничений.
При этом в направлении Одесской области пересечение разрешено только гражданам Украины и транспортным средствам массой до 3,5 тонны.
В то же время через КПП Паланка-Маяки-Удобное пересечение границы на выезд из Республики Молдова разрешено только гражданам Украины, направляющимся в Одессу (Украина), а также транспортным средствам массой до 3,5 тонны.
"Вблизи населенного пункта Маяки (Украина) был обустроен временный понтонный мост через реку Днестр, который позволяет ее пересечение", - отметили молдавские пограничники.
Они рекомендовали гражданам Молдовы воздержаться от поездок в этом направлении.
Удары России по мосту под Маяками
Напомним, еще вчера, 19 декабря, стало известно, что российские оккупанты ударили дроном по мосту под селом Маяки Донецкой области.
Беспилотник ударил по автомобилю, который двигался по мосту. В результате погибла женщина, трое ее детей были доставлены в больницу с травмами и острой реакцией на стресс.
Также сегодня информация об ударах по этому же объекту появилась в мониторинговых каналах.
Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба рассказал, что из-за российских ударов Украина вынуждена срочно прорабатывать новые маршруты для пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков. Такие действия координируются с Молдовой.
Более детально о том, почему Россия начала бить по мостам в Одесской области, - в материале РБК-Украина.