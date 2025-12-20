ua en ru
УЗ назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева

Суббота 20 декабря 2025 09:31
УЗ назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева Фото: УЗ назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с осложнением пересечения границы с Молдовой другими видами транспорта "Укрзализныця" назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании отметили, что уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20 декабря.

Это стало оперативной реакцией "Укрзализныци" на осложнения пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

"Укрзализныця" продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной", - отметили в УЗ.

Ограничения на границе с Молдовой

Напомним, вчера, 19 декабря, российские оккупанты ударили дроном по мосту под селом Маяки Одесской области.

Беспилотник ударил по автомобилю, который двигался по мосту. В результате погибла женщина, трое ее детей были доставлены в больницу с травмами и острой реакцией на стресс.

В связи с этим на пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения.

Через КПП Тудора-Старокозачье пересечение границы в направлении Белгород-Днестровского разрешено всем путешественникам без ограничений.

В то же время в направлении Одесской области пересечение разрешено только гражданам Украины и транспортным средствам массой до 3,5 тонны.

