Россияне снова ударили по порту в Одессе: есть попадания в резервуары

Одесса, Суббота 20 декабря 2025 12:48
Россияне снова ударили по порту в Одессе: есть попадания в резервуары Фото: россияне снова ударили по порту в Одессе (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром 20 декабря нанесли удар по пору "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

По его словам, враг целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесской области и терроризирует гражданских, пытаясь прервать сообщение Юга Украины. Несмотря на постоянные удары, в области продолжается работа по ликвидации последствий массированных атак.

"Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - сообщил Кулеба.

Он отметил, что несмотря на постоянные риски работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.

Обстрел порта в Одесской области

Напомним, вечером 19 рудня российские оккупанты нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Сегодня утром стало известно, что количество жертв в результате атаки РФ по порту возросло до восьми человек. Также пострадали около 30 человек.

Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

