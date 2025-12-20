Россияне снова ударили по порту в Одессе: есть попадания в резервуары

Российские войска утром 20 декабря нанесли удар по пору "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

По его словам, враг целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесской области и терроризирует гражданских, пытаясь прервать сообщение Юга Украины. Несмотря на постоянные удары, в области продолжается работа по ликвидации последствий массированных атак.

"Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - сообщил Кулеба.

Он отметил, что несмотря на постоянные риски работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.