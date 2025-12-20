ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Ракетный удар по порту в Одесской области: количество жертв и пострадавших возросло

Украина, Суббота 20 декабря 2025 08:15
UA EN RU
Ракетный удар по порту в Одесской области: количество жертв и пострадавших возросло Фото: россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Возросло количество жертв в результате атаки РФ баллистикой на портовую инфраструктуру Одесской области 19 декабря. Также известно об уже 27 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спасателей в Telegram.

"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще двадцать семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что вчера вечером Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

"На стоянке загорелись грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы", - написали спасатели.

Фото: РФ атаковала автомобили с людьми в том числе (ГСЧС Украины)

Атака РФ на порты Одесской области 19 декабря

Напомним, накануне оккупанты нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. В результате обстрела вспыхнули грузовики на парковочной зоне.

Сначала сообщалось о семи погибших и 15 раненых человек.

Также отметим, что в Одесской области из-за многочисленных террористических актов россиян против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса порт Война в Украине
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ