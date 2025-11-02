Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта

"Есть результаты в уничтожении оккупанта. Особенно отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал президент.

Он также поблагодарил воинов ССО, спецназовцев Военной службы правопорядка, Нацполиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.

"Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады за бои в Купянске и рядом с городом.

"93-я отдельная механизированная, Константиновское направление - спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада - спасибо вам", - говорится в заявлении украинского лидера.