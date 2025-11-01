"Вытесняем вражеские силы". Сырский подтвердил высадку десанта ГУР в Покровск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что в Покровск высадился десант ГУР МО Украины, работают и другие войска, и сейчас продолжается операция по вытеснению россиян из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Сырский сообщил, что снова был на фронте и отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас тяжелее всего. В частности, заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях.

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", - пишет он.

По состоянию на сейчас продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских сил из Покровска. В операции принимают участие различные войска, включая ГУР МО Украины.

"Основное бремя - на плечах подразделений Вооруженных сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины", - сказано в заметке.

Сырский отметил, что россияне в Покровске платят самую дорогую цену, чтобы выполнить задание диктатора Владимира Путина по оккупации украинского Донбасса.

"Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск - держим. Мирноград - держим", - информирует главнокомандующий ВСУ.

Он еще раз подчеркнул, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач.

"Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БпЛА. Спасибо украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые уничтожают врага и держат строй", - резюмировал Сырский.

Напомним, что вчера с самого вечера в СМИ была информация, что спецподразделения и авиация ГУР МО начали сложную десантную операцию в Покровске. В частности, на месте находился и руководил ею лично глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Сейчас Сырский опубликовал фото, где видно как его, так и Буданова, что подтверждает присутствие руководителя ГУР на месте событий.