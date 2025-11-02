UA

Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні українські військові доповідали президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Головна увага приділялася Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського.

"Є результати у знищенні окупанта. Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади", - сказав президент.

Він також подякував воїнам ССО, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Нацполіції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська.

"Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді", - зазначив Зеленський.

Він також подякував підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади за бої в Куп’янську та поруч із містом.

"93-тя окрема механізована, Костянтинівський напрямок - дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада - дякую вам", - йдеться у заяві українського лідера.

Що відбувається в Покровську

Нагадаємо, Покровськ - одна з найгарячіших ділянок фронту. Останнім часом Росія провела кілька диверсійних груп, а чисельність росіян у цьому районі донедавна оцінювалася приблизно у 200 осіб.

Зазначимо, протягом останнього тижня російський диктатор Володимир Путін кілька разів заявляв про нібито "оточення" Покровська і навіть наказував "допустити журналістів" до району бойових дій.

31 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що ситуація в Покровську складна, проте воїни ЗСУ не перебувають в оточенні.

Українські військові повідомляли, що для спроби оточити Покровську агломерацію країна-агресорка залучила близько 11 тисяч військових.

РБК-Україна раніше писало про контрнаступальні дії з метою розблокування логістики. За даними джерел, операція триває, вживаються стабілізаційні заходи.

За словами головкома Олександра Сирського, у комплексній операції беруть участь підрозділи ЗСУ (оператори дронів і штурмовики), а також зведені групи Сил спеціальних операцій, СБУ та Головного управління розвідки.

