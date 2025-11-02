Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта

"Є результати у знищенні окупанта. Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади", - сказав президент.

Він також подякував воїнам ССО, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Нацполіції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська.

"Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді", - зазначив Зеленський.

Він також подякував підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади за бої в Куп’янську та поруч із містом.

"93-тя окрема механізована, Костянтинівський напрямок - дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада - дякую вам", - йдеться у заяві українського лідера.