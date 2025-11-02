Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Сегодня украинские военные докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Главное внимание уделялось Покровскому направлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
"Есть результаты в уничтожении оккупанта. Особенно отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал президент.
Он также поблагодарил воинов ССО, спецназовцев Военной службы правопорядка, Нацполиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.
"Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады за бои в Купянске и рядом с городом.
"93-я отдельная механизированная, Константиновское направление - спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада - спасибо вам", - говорится в заявлении украинского лидера.
Что происходит в Покровске
Напомним, Покровск - один из самых горячих участков фронта. В последнее время Россия провела несколько диверсионных групп, а численность россиян в этом районе до недавнего времени оценивалась примерно в 200 человек.
Отметим, в течение последней недели российский диктатор Владимир Путин несколько раз заявлял о якобы "окружении" Покровска и даже приказывал "допустить журналистов" в район боевых действий.
31 октября Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Покровске сложная, однако воины ВСУ не находятся в окружении.
Украинские военные сообщали, что для попытки окружить Покровскую агломерацию страна-агрессор привлекла около 11 тысяч военных.
РБК-Украина ранее писало о контрнаступательных действиях с целью разблокирования логистики. По данным источников, операция продолжается, принимаются стабилизационные меры.
По словам главкома Александра Сырского, в комплексной операции участвуют подразделения ВСУ (операторы дронов и штурмовики), а также сводные группы Сил специальных операций, СБУ и Главного управления разведки.