Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 20:36
UA EN RU
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня украинские военные докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Главное внимание уделялось Покровскому направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

"Есть результаты в уничтожении оккупанта. Особенно отмечу подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - сказал президент.

Он также поблагодарил воинов ССО, спецназовцев Военной службы правопорядка, Нацполиции, СБУ и разведки за эффективные активные действия как в районах Покровска, так и в районах Купянска.

"Спасибо за качественную боевую работу в Донецкой области воинам 1-го отдельного штурмового полка. За огневую поддержку в районах Покровска благодарю 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады за бои в Купянске и рядом с городом.

"93-я отдельная механизированная, Константиновское направление - спасибо, ребята! И еще Ореховское направление, 65-я отдельная механизированная бригада - спасибо вам", - говорится в заявлении украинского лидера.

Что происходит в Покровске

Напомним, Покровск - один из самых горячих участков фронта. В последнее время Россия провела несколько диверсионных групп, а численность россиян в этом районе до недавнего времени оценивалась примерно в 200 человек.

Отметим, в течение последней недели российский диктатор Владимир Путин несколько раз заявлял о якобы "окружении" Покровска и даже приказывал "допустить журналистов" в район боевых действий.

31 октября Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Покровске сложная, однако воины ВСУ не находятся в окружении.

Украинские военные сообщали, что для попытки окружить Покровскую агломерацию страна-агрессор привлекла около 11 тысяч военных.

РБК-Украина ранее писало о контрнаступательных действиях с целью разблокирования логистики. По данным источников, операция продолжается, принимаются стабилизационные меры.

По словам главкома Александра Сырского, в комплексной операции участвуют подразделения ВСУ (операторы дронов и штурмовики), а также сводные группы Сил специальных операций, СБУ и Главного управления разведки.

