ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта

Україна, Неділя 02 листопада 2025 20:36
UA EN RU
Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні українські військові доповідали президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Головна увага приділялася Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського.

"Є результати у знищенні окупанта. Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади", - сказав президент.

Він також подякував воїнам ССО, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Нацполіції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська.

"Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді", - зазначив Зеленський.

Він також подякував підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади за бої в Куп’янську та поруч із містом.

"93-тя окрема механізована, Костянтинівський напрямок - дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада - дякую вам", - йдеться у заяві українського лідера.

Що відбувається в Покровську

Нагадаємо, Покровськ - одна з найгарячіших ділянок фронту. Останнім часом Росія провела кілька диверсійних груп, а чисельність росіян у цьому районі донедавна оцінювалася приблизно у 200 осіб.

Зазначимо, протягом останнього тижня російський диктатор Володимир Путін кілька разів заявляв про нібито "оточення" Покровська і навіть наказував "допустити журналістів" до району бойових дій.

31 жовтня Володимир Зеленський наголосив, що ситуація в Покровську складна, проте воїни ЗСУ не перебувають в оточенні.

Українські військові повідомляли, що для спроби оточити Покровську агломерацію країна-агресорка залучила близько 11 тисяч військових.

РБК-Україна раніше писало про контрнаступальні дії з метою розблокування логістики. За даними джерел, операція триває, вживаються стабілізаційні заходи.

За словами головкома Олександра Сирського, у комплексній операції беруть участь підрозділи ЗСУ (оператори дронів і штурмовики), а також зведені групи Сил спеціальних операцій, СБУ та Головного управління розвідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Покровськ Збройні сили України Війна в Україні Окупанти
Новини
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН