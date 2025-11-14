ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Коррупционный скандал в энергетике. Зеленский анонсировал кадровые решения после проверок

Пятница 14 ноября 2025 13:20 promo
UA EN RU
Коррупционный скандал в энергетике. Зеленский анонсировал кадровые решения после проверок Фото: Владимир Зеленский и Юлия Свириденко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

В Кабмине проведут кадровые изменения, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции. Окончательные решения будут принимать после проведения аудита госкомпаний и оценки результатов их деятельности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский провел совещание с премьером Юлией Свириденко, которая доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях.

"Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", - рассказал президент.

По его словам, с учетом результатов будут и кадровые решения.

Зеленский также упомянул, что результатами аудита будут делиться с ключевыми партнерами Украины за рубежом.

"Прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должно быть гарантировано. Говорили и о кадровых изменениях в правительстве - Премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", - добавил Зеленский.

Коррупционный скандал в энергетике

Напомним, НАБУ и САП сообщили о реализации операции "Мидас". Так, была разоблачена масштабная коррупция в энергетике.

Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

Как сообщили источники РБК-Украина, к коррупционной схеме причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

На фоне этого скандала Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук.

Сейчас исполнять обязанности министра энергетики после увольнения Гринчук будет заместитель министра Николай Колесник.

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ Юлия Свириденко
Новости
РФ повредила посольство Азербайджана в Киеве: как выглядит сквер Алиева (фото, видео)
РФ повредила посольство Азербайджана в Киеве: как выглядит сквер Алиева (фото, видео)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт