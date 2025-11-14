Зеленский обещает спецрешения для регионов, где РФ устраивает "сафари на людей"

Украина готовит специальные решения для защиты неба в прифронтовых и приграничных с РФ регионах. Там россияне устраивают "сафари на мирных жителей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что он провел Ставку верховного главнокомандующего. Ключевой темой обсуждений стала защита неба - все, что касается противовоздушной обороны и беспилотной составляющей.

Зеленский обратил внимание, что в контексте воздушных атак больше всего угроз в прифронтовых и приграничных с Россией областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской.

"Мы готовим спецрешения, которые могут укрепить нашу защиту именно в этих областях и нанести большие потери оккупанту, и прежде всего тем подразделениям РФ, которые издеваются над нашими людьми в Никополе, Херсоне, других городах, к которым им легче дотянуться. Они устраивают фактически сафари на людей и обучают операторов дронов за счет убийств украинцев на улицах, на дорогах", - обратил внимание президент.

По его словам, в этих регионах нужно больше защиты и больше активных операций украинских воинов.

Глава государства уточнил, что Силы беспилотных систем будут задействованы значительно больше, также они получат больше ресурса.