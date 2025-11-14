Зеленский обещает спецрешения для регионов, где РФ устраивает "сафари на людей"
Украина готовит специальные решения для защиты неба в прифронтовых и приграничных с РФ регионах. Там россияне устраивают "сафари на мирных жителей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращения президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что он провел Ставку верховного главнокомандующего. Ключевой темой обсуждений стала защита неба - все, что касается противовоздушной обороны и беспилотной составляющей.
Зеленский обратил внимание, что в контексте воздушных атак больше всего угроз в прифронтовых и приграничных с Россией областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской.
"Мы готовим спецрешения, которые могут укрепить нашу защиту именно в этих областях и нанести большие потери оккупанту, и прежде всего тем подразделениям РФ, которые издеваются над нашими людьми в Никополе, Херсоне, других городах, к которым им легче дотянуться. Они устраивают фактически сафари на людей и обучают операторов дронов за счет убийств украинцев на улицах, на дорогах", - обратил внимание президент.
По его словам, в этих регионах нужно больше защиты и больше активных операций украинских воинов.
Глава государства уточнил, что Силы беспилотных систем будут задействованы значительно больше, также они получат больше ресурса.
Атаки россиян
Напомним, российские оккупанты регулярно терроризируют мирных жителей Херсона и других прифронтовых населенных пунктов. В частности, они запускают FPV-дроны по мирным жителям.
В частности, в июне враг с беспилотника сбросил взрывчатку на автомобиль "скорой". Медики получили ранения.
Также в августе военные предупреждали водителей о высокой активности российских FPV-дронов вдоль трассы Херсон-Николаев. Россияне целились по гражданскому транспорту.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Командование Сил беспилотных систем разработало программу для защиты прифронтовых городов от российских дронов.