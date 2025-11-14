Зеленський обіцяє спецрішення для регіонів, де РФ влаштовує "сафарі на людей"

Україна готує спеціальні рішення для захисту неба в прифронтових і прикордонних з РФ регіонах. Там росіяни влаштовують "сафарі на мирних жителів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави розповів, що він провів Ставку верховного головнокомандувача. Ключовою темою обговорень став захист неба - усе, що стосується протиповітряної оборони та безпілотної складової.

Зеленський звернув увагу, що в контексті повітряних атак найбільше загроз у прифронтових і прикордонних із Росією областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській.

"Ми готуємо спецрішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати великих втрат окупанту, і насамперед тим підрозділам РФ, які знущаються з наших людей у Нікополі, Херсоні, інших містах, до яких їм легше дотягнутися. Вони влаштовують фактично сафарі на людей і навчають операторів дронів за рахунок убивств українців на вулицях, на дорогах", - звернув увагу президент.

За його словами, у цих регіонах потрібно більше захисту і більше активних операцій українських воїнів.

Глава держави уточнив, що Сили безпілотних систем будуть задіяні значно більше, також вони отримають більше ресурсу.