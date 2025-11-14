Зеленський обіцяє спецрішення для регіонів, де РФ влаштовує "сафарі на людей"
Україна готує спеціальні рішення для захисту неба в прифронтових і прикордонних з РФ регіонах. Там росіяни влаштовують "сафарі на мирних жителів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави розповів, що він провів Ставку верховного головнокомандувача. Ключовою темою обговорень став захист неба - усе, що стосується протиповітряної оборони та безпілотної складової.
Зеленський звернув увагу, що в контексті повітряних атак найбільше загроз у прифронтових і прикордонних із Росією областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській.
"Ми готуємо спецрішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати великих втрат окупанту, і насамперед тим підрозділам РФ, які знущаються з наших людей у Нікополі, Херсоні, інших містах, до яких їм легше дотягнутися. Вони влаштовують фактично сафарі на людей і навчають операторів дронів за рахунок убивств українців на вулицях, на дорогах", - звернув увагу президент.
За його словами, у цих регіонах потрібно більше захисту і більше активних операцій українських воїнів.
Глава держави уточнив, що Сили безпілотних систем будуть задіяні значно більше, також вони отримають більше ресурсу.
Атаки росіян
Нагадаємо, російські окупанти регулярно тероризують мирних жителів Херсона та інших прифронтових населених пунктів. Зокрема, вони запускають FPV-дрони по мирних жителях.
Зокрема, у червні ворог із безпілотника скинув вибухівку на автомобіль "швидкої". Медики отримали поранення.
Також у серпні військові попереджали водіїв про високу активність російських FPV-дронів уздовж траси Херсон-Миколаїв. Росіяни цілилися по цивільному транспорту.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Командування Сил безпілотних систем розробило програму для захисту прифронтових міст від російських дронів.