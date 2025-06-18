В Херсоне россияне дроном атаковали "скорую": пострадали медики

В ночь на 18 июня в Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль экстренной медицинской помощи. Двое медиков получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской городской военной администрации.

В результате атаки ранения получили двое медиков - 34-летний парамедик и 42-летний медицинский техник. Оба получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"Около полуночи российские террористы из дрона ударили по авто "экстренки", бригада которой прибыла на вызов в Корабельном районе", - сообщили в ГВА.

Удары РФ по Херсону

Херсон ежедневно страдает от российских атак, ведь город до сих пор находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Правобережную часть Херсонщины Вооруженные силы Украины освободили осенью 2022 года, однако левобережье области остается под оккупацией России. Еще оккупанты активно используют дроны.

Напомним, что вчера 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.

Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОВА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.

Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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