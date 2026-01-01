На Новый год враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак: были пожары, повреждены дома

В новогоднюю ночь россияне совершили несколько атак ударными дронами на Одессу, в результате чего в городе зафиксирован ряд ЧП. Речь идет о поврежденных домах, пожарах и тому подобное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГВА Одесской области Сергея Лысака в Telegram.

По его словам, в Одессе из-за обстрелов РФ зафиксировано падение дронов и обломков, возгорания на объектах инфраструктуры, повреждения жилых домов.

"Все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы", - сообщил чиновник.

Лысак также отметил, что накануне, 31 декабря, произошли два важных события для города:

"Во-первых, Одесса в очередной раз почувствовала поддержку всей страны: из-за временной остановки электротранспорта другие города откликнулись и уже в ближайшее время мы получим автобусы из Львова, Николаева, Мариуполя, Житомира и Кропивницкого. Спасибо руководителям городов и вице-премьер-министру Алексею Кулебе за поддержку в это сложное время!" - написал глава ГВА

А еще в областном центре, как утверждает Лысак, официально начало работу новое добровольческое формирование территориальной общины "Одесса".

"Посетил бойцов, поблагодарил за готовность защищать город. Ребята уже заступили на первое дежурство и имеют боевой опыт. В эту ночь они уже успешно защитили свой участок, за что отдельное спасибо. Это важное усиление для Одессы!" - подытожил начальник администрации