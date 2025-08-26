Российские дроны атакуют трассу Херсон-Николаев: водителей предупредили об опасности
Вдоль трассы Херсон-Николаев наблюдается высокая активность российских дронов. Жителей призвали не передвигаться по этому маршруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По словам Прокудина, со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев.
"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - предостерег он.
Глава ОГА напомнил, что об активности российских беспилотников оперативно сообщают в телеграмм-канале "Радар Херсон".
Как добавили в пресс-службе Херсонской ОГА, сегодня утром российские войска атаковали автомобиль на трассе между селами Клапая и Чернобаевка.
В результате удара пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летняя врач одного из медучреждений. Предварительно известно, что они получили взрывные травмы.
Оба пострадавших самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают необходимую помощь.
Обстрелы Херсона и области
Войска РФ систематически используют дроны для ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту, особенно в прифронтовых районах Херсонской области.
Так, недавно захватчики атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, который ехал по трассе в Бериславском районе. В результате взрыва погибли два человека.
Кроме того, враг сбросил взрывчатку на пассажирский автобус. Тогда ранения получили пять человек.
Также российская армия атаковала дроном карету скорой помощи в Херсоне. В результате вражеской атаки ранения получили медик и водитель.