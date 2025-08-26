Российские дроны атакуют трассу Херсон-Николаев: водителей предупредили об опасности

Вдоль трассы Херсон-Николаев наблюдается высокая активность российских дронов. Жителей призвали не передвигаться по этому маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По словам Прокудина, со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев.

"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", - предостерег он.

Глава ОГА напомнил, что об активности российских беспилотников оперативно сообщают в телеграмм-канале "Радар Херсон".

Как добавили в пресс-службе Херсонской ОГА, сегодня утром российские войска атаковали автомобиль на трассе между селами Клапая и Чернобаевка.

В результате удара пострадали 47-летний медицинский директор и 38-летняя врач одного из медучреждений. Предварительно известно, что они получили взрывные травмы.

Оба пострадавших самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают необходимую помощь.