Нужна реальная огневая мощь: генсек НАТО призвал Европу вооружаться для защиты от Москвы

Брюссель, Четверг 04 сентября 2025 11:17
Нужна реальная огневая мощь: генсек НАТО призвал Европу вооружаться для защиты от Москвы Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европа должна быстрее наращивать военное производство, чтобы догнать Россию. Альянс в этом году утвердил более амбициозные цели по расходам, однако этого недостаточно.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Деньги сами по себе не могут обеспечить безопасность. Нужны возможности, реальная огневая мощь, тяжелая техника, а также новые технологии. И именно это наша оборонная промышленность по всему Альянсу должна поставлять быстрее, чем когда-либо, в Европе и в США. Просто во всем Альянсе мы производим недостаточно", - сказал Рютте.

Прогресс в выпуске боеприпасов

Глава НАТО отметил, что ситуация уже начала меняться. В частности, удалось увеличить выпуск боеприпасов и постепенно пополнять склады.

"Мы постепенно пополняем запасы и сокращаем производственный разрыв с Россией", - подчеркнул он. Отдельно Рютте поблагодарил Чехию за вклад в оборонные поставки.

Военные вызовы

Рютте выступил на саммите IISS Prague Defence Summit. Он подчеркнул необходимость увеличения европейских военных возможностей для защиты континента.

По его словам, Россия и Китай инвестируют огромные средства в модернизацию армий. Это оружие уже используется против Украины, и Европа должна учитывать угрозы будущего.

Россия как дестабилизирующий фактор

"Эта тенденция не изменится и не развернется в ближайшее время. Россия остается и в обозримом будущем будет оставаться дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе и в мире", - заявил Рютте.

Он отметил, что Европа не должна быть наивной и обязана реагировать на вызовы, чтобы сохранить безопасность.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европы за последние два года смогли в шесть раз увеличить объемы производства боеприпасов.

Рютте обратился к оборонным компаниям с призывом увеличить производство различных видов вооружений, в частности ракет, танков и средств противовоздушной обороны.

