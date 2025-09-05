ua en ru
Италия, Польша и Румыния отказались отправлять войска в Украину: что решили взамен

Пятница 05 сентября 2025 01:54
Италия, Польша и Румыния отказались отправлять войска в Украину: что решили взамен Иллюстративное фото: Италия, Польша и Румыния отказались отправлять войска в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Италия, Польша и Румыния не намерены направлять свои войска в Украину, даже в рамках гарантий безопасности после возможного прекращения огня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления лидеров этих стран.

В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что ее страна не будет отправлять военных на территорию Украины. Однако Италия готова поддержать инициативы по мониторингу и обучению за пределами Украины для содействия прекращению боевых действий.

Кроме этого Мелони снова предложила создать механизм коллективной безопасности, подобный статье 5 НАТО, предусматривающий коллективный ответ на агрессию против одной из стран-участниц.

Президент Румынии Никушор Дан подтвердил, что Румыния не будет отправлять свои войска в Украину, подчеркнув, что это решение принято совместно со всеми политическими силами страны. В то же время Бухарест готов присоединиться к миротворческим операциям и стабилизационным миссиям.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что Варшава не намерена размещать свои войска на территории Украины - ни во время активной войны, ни после ее завершения. Зато Варшава готова обеспечивать логистическую и другую поддержку без прямого привлечения вооруженных сил в зону конфликта.

Отправка иностранного контингента в Украину

Напомним, 4 сентября лидеры ряда европейских стран встретились в Париже, цель встречи - обсуждение гарантий безопасности для Украины.

В частности, перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

А после СМИ выяснили возможное количество европейского контингента в Украине и роль стран в обеспечении военной миссии.

