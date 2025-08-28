Берут пример с Украины: Рютте озвучил, как Европа увеличила производство боеприпасов
Страны Европы за последние два года смогли в шесть раз увеличить объемы производства боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время выступления 27 августа.
"Годовые мощности Европы по производству артиллерийских боеприпасов сейчас в шесть раз больше, чем два года назад. Мы планируем, что до конца этого года они достигнут 2 миллионов снарядов", - заявил Рютте.
Генсек НАТО также обратился к оборонным компаниям с призывом увеличить производство и других видов вооружений, в частности ракет, танков и средств противовоздушной обороны. В качестве примера он привел оборонно-промышленный комплекс Украины.
"Мы должны опираться на наш опыт в наращивании производства снарядов. И мы можем учиться этому у Украины. Нам нужно перезапустить некоторые наши неработающие производственные линии, а также разработать более быстрые производственные процессы", - сказал Рютте
Производство оружия в Украине
С начала полномасштабной войны Украина значительно увеличила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже работают на фронте.
По данным министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.
Ранее СМИ сообщали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".