Зеленский сказал, что может сформировать интерес РФ закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне последних заявлений российского диктатора заявил, что Владимир Путин делает вид, что ему не нужен мир, но давление мира способно заинтересовать РФ закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram .

"И в дальнейшем координируемся ради реальной дипломатии - Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну", - подытожил глава государства и поблагодарил страны, которые прилагают усилия для завершения войны.

Также Зеленский добавил, что глава Кремля продолжает демонстрировать нежелание договариваться и приближаться к миру.

"Говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО", - написал президент по итогам разговора с Рютте.

Союзники пытаются принудить Путина к миру и обсуждают гарантии безопасности для Украины

Напомним, в Париже 4 сентября прошла встреча более 30 представителей стран, на которой обсудили гарантии безопасности для Украины. Кроме материального обеспечения ВСУ обсудили присутствие иностранных войск на территории Украины.

В целом ряд стран готов отправить в Украину 30 тысяч солдат в рамках гарантий безопасности. Некоторые страны еще не определились.

Так, только 21 из 30 присутствующих в Париже государств предоставили конкретику относительно гарантий безопасности. И только 10 из 21 государства согласились на отправку войск в Украину.

Готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.

Также пока известно, что не будут отправлять своих военнослужащих в Украину Италия, Польша и Румыния.

Отметим, относительно вклада США в гарантии безопасности для Украины станет известно в ближайшие недели, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Предварительно известно, что США не собираются отправлять свои военных в Украину, однако готовы обеспечить защиту в воздухе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Европа должна быстрее наращивать военное производство, чтобы догнать Россию. Альянс в 2025 году запланировал большие расходы на оборону.

Также Рютте обратился к оборонным компаниям и призвал увеличить производство различных видов вооружений, в частности ракет, танков и средств ПВО.