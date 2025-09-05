Зеленський сказав, що може сформувати інтерес РФ закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський на тлі останніх заяв російського диктатора заявив, що Володимир Путін вдає, наче йому не потрібен мир, але тиск світу здатен зацікавити РФ закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram .

"І надалі координуємось заради реальної дипломатії - Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну." , - підсумував глава держави і подякував країнам, які докладають зусиль для завершення війни.

Також Зеленський зазначив, що глава Кремля продовжує демонструвати небажання домовлятись та наближатись до миру,

"Говорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО", - написав президент за підсумками розмови з Рютте.

Союзники намагаються примусити Путіна до миру та обговорюють гарантії безпеки для України

Нагадаємо, в Парижі 4 вересня пройшла зустріч понад 30 представників країн, на якій обговорили безпекові гарантії для України. Окрім матеріального забезпечення ЗСУ обговорили присутність іноземних військ на території України.

Загалом низка країн готова відправити в Україну 30 тисяч солдатів в рамках гарантій безпеки. Деякі країни ще не визначились.

Так, тільки 21 з 30 присутніх в Парижі держав надали конкретику щодо гарантій безпеки. І тільки 10 з 21 держави погодились на відправлення військ в Україну.

Готові піти на розміщення військових в Україні - Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.

Також поки відомо, що не будуть відправляти своїх військовослужбовців до України Італія, Польща та Румунія.

Зазначимо, щодо внеску США в гарантії безпеки для України стане відомо в найближчі тижні, про що заявив президент Франції Еммануель Макрон за підсумками розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Попередньо відомо, що США не збираються відправляти свої військових в Україну, однак готові забезпечити захист у повітрі.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Європа повинна швидше нарощувати військове виробництво, щоб наздогнати Росію. Альянс в 2025 році запланував більші витрати на оборону.

Також Рютте звернувся до оборонних компаній та закликав збільшити виробництво різних видів озброєнь, зокрема ракет, танків і засобів ППО.