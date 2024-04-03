Зеленский обсудил с премьером Португалии подготовку к подписанию соглашения по безопасности

Зеленский поздравил Монтенегру со вступлением в должность премьера. Президент также поблагодарил за его личную принципиальную позицию по поддержке Украины и пожелал плодотворной работы по процветанию Португалии.

"Обсудили ход выполнения предварительных оборонных договоренностей между нашими странами и поручили командам начать работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7. Скоординировали будущие совместные контакты", - написал Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые уже подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Другие страны-партнеры также ведут переговоры с Украиной о заключении соглашения.