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Зеленский обсудил с премьером Португалии подготовку к подписанию соглашения по безопасности

Среда 03 апреля 2024 20:04
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Зеленский обсудил с премьером Португалии подготовку к подписанию соглашения по безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 апреля, провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В частности, обсудили подготовку к подписанию соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский поздравил Монтенегру со вступлением в должность премьера. Президент также поблагодарил за его личную принципиальную позицию по поддержке Украины и пожелал плодотворной работы по процветанию Португалии.

"Обсудили ход выполнения предварительных оборонных договоренностей между нашими странами и поручили командам начать работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7. Скоординировали будущие совместные контакты", - написал Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые уже подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Другие страны-партнеры также ведут переговоры с Украиной о заключении соглашения.

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