ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоры Украины и РФ: в США сделали заявление о самых "сложных" пунктах

США, Среда 04 февраля 2026 20:33
UA EN RU
Переговоры Украины и РФ: в США сделали заявление о самых "сложных" пунктах Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Прогресс в переговорах между Украиной и Россией является значительным, однако наиболее сложные вопросы до сих пор остаются нерешенными. Это может задержать достижение окончательного мирного соглашения на неопределенное время.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: Первый день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился: все детали

По словам госсекретаря, администрация президента США Дональда Трампа достигла существенного прогресса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Список разногласий, которые мешают миру, заметно сократился.

"Если посмотреть на контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, что остается сейчас по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, то этот список существенно сократился", - отметил Рубио.

Главные препятствия

Несмотря на положительную динамику, чиновник предупредил, что финальный этап договоренностей будет наиболее непростым. Основные трудности сосредоточены вокруг ключевых пунктов, по которым стороны пока не нашли компромисса.

"Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные пункты. А тем временем война продолжается", - подчеркнул госсекретарь.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Напомним, что первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоялся 23-24 января и стал первой встречей сторон в таком формате. Переговоры проходили на техническом уровне.

Встреча состоялась фактически сразу после нарушения Россией так называемого "энергетического перемирия", когда Москва снова нанесла удары по украинским энергетическим объектам.

Сейчас в Абу-Даби проходит второй раунд переговоров с участием Украины, РФ и США. Стоит заметить, что о начале переговоров стало известно около 12:00 по Киеву. Соответственно переговоры продолжались чуть менее 5 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке