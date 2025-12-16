ua en ru
Зеленский назвал следующие шаги в переговорах: будет встреча в США

Вторник 16 декабря 2025 03:45
Зеленский назвал следующие шаги в переговорах: будет встреча в США Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эти выходные в США состоятся новые переговоры Киева и Вашингтона по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский отвечая на вопросы СМИ.

"Сегодня-завтра мы доработаем документы, далее США в ближайшие дни проведут консультации с (россиянами - ред.), после этого проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю может даже на выходных", - сказал президент.

Он добавил, что после этой будет видно, что будет дальше. В частности, Украина будет думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры в Берлине и путь к встрече с Трампом

Напомним, 14 и 15 декабря в Берлине состоялся очередной раунд переговоров между Украиной, США и Европой по мирному плану США.

В нем непосредственно участвовали президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Исходя из информации в СМИ и публичных заявлений, становится понятно, что ключевыми на данный момент являются вопросы территорий и гарантий безопасности.

В частности, США требуют от Украины выйти из Донбасса, на что Киев по-прежнему не соглашается. Также Вашингтон предлагает гарантии безопасности по аналогии 5 статьи НАТО. Зеленский уже сообщил, что документ по гарантиям будет проголосован в Конгрессе США - об этом есть договоренность.

Кроме этого, 15 декабря Европа представила свой план гарантий безопасности для Украины. Он имеет 6 ключевых пунктов и касается военной поддержки, механизма контроля прекращения огня, обязанности ответить в случае повторного нападения РФ на Украину, и ряда других моментов.

Что касается дальнейших переговоров Украины и США, по данным Axios, чиновники намерены встретиться в Майами. На встрече будут рабочие группы и военные, они планируют рассмотреть карты.

Также отметим, что по словам Зеленского, Украина рассчитывает на 5 документов мирного плана. После того, как весь план будет финализирован - ожидается встреча с Трампом.

