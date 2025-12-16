Зеленський назвав наступні кроки у переговорах: буде зустріч в США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ці вихідні у США відбудуться нові переговори Києва та Вашингтона щодо мирного плану. Розмова буде після того, як США проведуть консультації з РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ.

Він додав, що після цієї буде видно, що буде далі. Зокрема, Україна буде думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США Дональдом Трампом.

"Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, далі США в найближчі дні проведуть консультації з (росіянами - ред.), після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних", - сказав президент.

Переговори в Берліні і шлях до зустрічі з Трампом

Нагадаємо, 14 і 15 грудня в Берліні відбувся черговий раунд переговорів між Україною, США і Європою щодо мирного плану США.

У ньому безпосередньо брали участь президент України Володимир Зеленський, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Виходячи з інформації в ЗМІ та публічних заяв, стає зрозуміло, що ключовими на даний момент є питання територій і гарантій безпеки.

Зокрема, США вимагають від України вийти з Донбасу, на що Київ, як і раніше, не погоджується. Також Вашингтон пропонує гарантії безпеки за аналогією 5 статті НАТО. Зеленський вже повідомив, що документ щодо гарантій буде проголосований у Конгресі США - про це є домовленість.

Крім цього, 15 грудня Європа представила свій план гарантій безпеки для України. Він має 6 ключових пунктів і стосується військової підтримки, механізму контролю припинення вогню, обов'язку відповісти в разі повторного нападу РФ на Україну, та низки інших моментів.

Що стосується подальших переговорів України і США, за даними Axios, чиновники мають намір зустрітися в Маямі. На зустрічі будуть робочі групи і військові, вони планують розглянути карти.

Також зазначимо, що за словами Зеленського, Україна розраховує на 5 документів мирного плану. Після того, як весь план буде фіналізований - очікується зустріч з Трампом.