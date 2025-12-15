ua en ru
Украина и США запланировали новую встречу в Майами при участии военных, - Axios

Берлин, Понедельник 15 декабря 2025 21:43
UA EN RU
Украина и США запланировали новую встречу в Майами при участии военных, - Axios Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Иван Носальский

Украинские и американские чиновники продолжат переговоры по мирному плану. Они состоятся уже на этих выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что переговоры пройдут "где-то в США, возможно, в Майами".

Он уточнил, что в обсуждениях будут принимать участие рабочие группы и военные. Планируется "рассмотрение карт".

Более подробных деталей источник Axios не раскрыл. Также пока неизвестно, кто именно будет представлять Украину и США на переговорах.

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские и американские чиновники уже второй день обсуждают в Берлине мирный план США.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф еще вчера, 14 декабря, заявил о "значительном прогрессе" в ходе переговоров.

При этом западные СМИ со ссылкой на источники писали о том, что американские чиновники на переговорах требовали от Украины отказаться от той части Донецкой области, которую контролируют украинские защитники.

Сегодня, 15 декабря, неназванный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украине и США удалось согласовать "90%" всех вопросов, которые поднимались во время встречи.

Самым тяжелым для согласования остается вопрос территорий. Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что позиции двух стран пока не совпадают.

Также глава украинского государства обратил внимание, что он не считает, что США что-то требуют от Украины на переговорах. По его словам, все воспринимается как требования России для завершения войны.

