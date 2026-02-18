ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского

Среда 18 февраля 2026 20:15
UA EN RU
Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского Фото: украинская делегация в Женеве (t.me/umerov_rustem)
Автор: Валерий Ульяненко, Ульяна Безпалько

Украинской делегации удалось удержать натиск российской стороны, в военной подгруппе есть прогресс в согласовании процедурных вопросов. Ключевое требование Москвы осталось неизменным - вывод украинских войск с территории всей Донецкой области.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

Читайте также: Украина имела отдельную встречу с РФ без США в Женеве

По словам источника, военная подгруппа уже близка к финишу, а политическая подгруппа пока стоит на месте.

"От решения политической подгруппы зависит то, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет. Россияне планируют передать это предложение Путину, они же не имеют полномочий принимать такое решение сами", - пояснил собеседник.

По словам источника, Мединский снова начал апеллировать к переговорам в Стамбуле 2022 года, предлагая базироваться на тех условиях и позициях. Однако украинской делегации удалось изменить вектор разговора.

"Тогда же были совсем другие условия. Предыдущие раунды переговоров как будто шли к какому-то развитию, но на этот раз они снова взялись за свое. В конце концов, после этих тезисов о Стамбуле разговор удалось перевести в более конструктивное русло", - пояснил собеседник.

"Уроки истории" от Мединского

На вопрос, были ли "уроки истории" от Мединского и упоминания о "Рюриковичах", собеседник ответил "конечно".

По его словам, смена руководителя российской делегации и появление представителя их МИД привела к тому, что россияне снова начали активнее концентрироваться на вопросе вывода наших военных из Донецкой области.

"Они это объясняют так, что в Абу-Даби фокус был на военной тематике - процедуры мониторинга и прекращения огня и т.д., тогда как в Женеве они делали акцент на политической составляющей. Поэтому и приехали Мединский и представитель МИД. Возможно, назначение Мединского - это либо попытка затягивания переговорного процесса, либо более ультимативное выдвижение российских условий", - говорит источник.

Он добавил, что в Женеве стороны договорились, что работа переговорных команд продолжится, следующая встреча может пройти через неделю-две.

Переговоры в Женеве

Напомним, украинский МИД сообщил, что Украина и Россия уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. В то же время никаких подробностей относительно даты и места их проведения подробности не предоставлено.

Это подтвердил и Мединский, который заявил, что следующие переговоры Украины с РФ состоятся "скоро". Он также цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече и отметил, что "остановился на Крещении Руси".

Отметим, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако Россия пытается их затянуть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Женева Мирные переговоры
Новости
Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского
Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"