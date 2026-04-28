"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России

Украинские беспилотники в третий раз за последние две недели нанесли удар по нефтетерминалу в Туапсе (Краснодарский край РФ). Масштабный пожар охватил новые резервуары, а местные власти вынуждены прибегнуть к эвакуации населения.

О последствиях атак на Туапсе и почему этот НПЗ является стратегически важным - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Главное: "Хет-трик" Сил обороны: украинские дроны в третий раз за две недели (16, 20 и 28 апреля) успешно атаковали НПЗ в Туапсе. Сегодня вспыхнули новые резервуары, которые ранее оставались целыми.

украинские дроны в третий раз за две недели (16, 20 и 28 апреля) успешно атаковали НПЗ в Туапсе. Сегодня вспыхнули новые резервуары, которые ранее оставались целыми. Экологическая катастрофа : Утечка нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море достигла площади 10 000 кв. м - пятно видно даже из космоса. Из-за дождей нефть перелилась через заграждения, загрязнив побережье на 50 км вокруг.

: Утечка нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море достигла площади 10 000 кв. м - пятно видно даже из космоса. Из-за дождей нефть перелилась через заграждения, загрязнив побережье на 50 км вокруг. Вынужденная эвакуация : Впервые с начала атак власти объявили срочную эвакуацию жителей улиц, прилегающих к горящим терминалам. Город затянуло токсичным смогом, фиксируются "мазутные дожди".

: Впервые с начала атак власти объявили срочную эвакуацию жителей улиц, прилегающих к горящим терминалам. Город затянуло токсичным смогом, фиксируются "мазутные дожди". Сокрытие правды властями : Еще на днях местные власти отрицали масштаб загрязнения, а сегодня силовики задержали журналистку издания "Кедр" Анастасию Троянову, которая фиксировала последствия ударов.

: Еще на днях местные власти отрицали масштаб загрязнения, а сегодня силовики задержали журналистку издания "Кедр" Анастасию Троянову, которая фиксировала последствия ударов. Удары по военной машине Кремля: Пораженный НПЗ производит около 12 млн тонн нефти в год и является критическим хабом для экспорта топлива и обеспечения логистики Черноморского флота РФ и войск на юге.

Третий удар по НПЗ за две недели

Очередную операцию на Туапсинском НПЗ осуществили операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд" во взаимодействии с ССО, СБУ, ГУР МО и другими подразделениями Сил обороны.

В Силах специальных операций иронично назвали попадание "хет-триком", отметив: "Туапсе, у вас снова пропущенный".

До этого объект атаковали 16 и 20 апреля:

16 апреля: поражены ключевые установки, пожар длился несколько суток.

20 апреля: прилеты были по портовой инфраструктуре с готовой продукцией.

Всего за предыдущие налеты было уничтожено 24 и повреждено 4 резервуара.

Сегодня, по предварительным данным, вспыхнули еще по меньшей мере четыре емкости, которые ранее оставались неповрежденными.

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук пояснил в комментарии РБК-Украина, в отличие от атак 16 и 20 апреля, на этот раз был поражен именно НПЗ, а не резервуарный парк. Эта очередность ударов является логичной, поскольку она призвана ограничить работу всего комплекса.

"То есть первые удары, следствием которых стали более 60% мощностей порта (это 24 уничтоженных и 4 поврежденных резервуаров и транспортных узлов), блокировали саму возможность перевалки нефти, то есть логистики этого объекта. А сегодняшняя атака стала таким началом уничтожения самого нефтеперерабатывающего завода", - сказал эксперт.

Экологическая катастрофа и эвакуация

Из-за угрозы распространения огня утром 28 апреля мэрия Туапсе объявила эвакуацию жителей улиц Кошкина и Пушкина, прилегающих к заводу. Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил "серьезное ЧП" и масштабный пожар.

"В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ", - написал губернатор.

Сейчас нефтеперерабатывающий завод горит, его тушат сотни людей. Столбы дыма, поднимающиеся от НПЗ, видны по всему городу. Ситуация в регионе близка к катастрофической:

Загрязнение: зафиксирована новая утечка нефтепродуктов в реку Туапсе ; нефтяные пятна уже распространились на пляжи в 50 км от города.

; нефтяные пятна уже распространились на пляжи в 50 км от города. Токсичные осадки: смог от пожаров провоцирует "мазутные дожди" и загрязнение почв. Ранее дым от завода достигал окрестностей Ставрополя.

Роспотребнадзор призвал местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна, однако власти продолжают скрывать данные о реальном превышении концентрации токсичных веществ в воздухе.

В то же время, несмотря на опасные последствия, уроки в школах не отменили, а городской пляж, на котором обнаружили выбросы мазута, администрация засыпала свежей галькой.

Спутниковый снимок: нефтяное пятно из Туапсе приближается к дворцу Путина в Геленджике

Задержание журналистки, которая "засветила" НПЗ

На фоне пожара силовики задержали журналистку издания "Кедр" Анастасию Троянову, которая готовила репортаж о последствиях ударов.

Перед "профилактической беседой" в отделении МВД она успела опубликовать кадры черных столбов дыма над городом. По ее словам, в воздухе стоит сильный запах гари, а люди массово рискуют отравиться, не используя средств защиты.

Почему Туапсинский НПЗ важен для России

Туапсе - небольшой портовый город на берегу Черного моря, примерно на полпути из Краснодара в Сочи. В городе рядом существуют туристические объекты и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который занимает треть площади всего города.

Завод образует единый комплекс с морским терминалом АО "Черномортранснафта" (группа "Транснефть"). Это ключевой экспортный хаб России на Черном море.

Предприятие, принадлежащее "Роснефти", является одним из крупнейших в стране с мощностью около 12 млн тонн в год.

Эксперт Наразий Барчук отмечает, что при этом по мощности отгрузки нефтяной порт занимает четвертое место по всей России, отставая только от Приморска, Новороссийска и Усть-Луги, и экспортируя до 10 млн тонн нефтепродуктов или 90% того, что он перерабатывает в целом в год.

"Поэтому остановка этого порта и, в частности, НПЗ непосредственно влияет на экспортные потоки нефтепродуктов нашего врага, что, в свою очередь, бьет по российской экономике, ключевым сектором которой является собственно нефть. И, как следствие, это влияет на способности врага к ведению войны", - сказал эксперт.

Заметим, что Туапсинский НПЗ производит топливо для Черноморского флота и оккупационной группировки войск на юге Украины.