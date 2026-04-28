ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России

14:59 28.04.2026 Вт
6 мин
В городе уже проводят эвакуацию, а нефтяное пятно видно даже из космоса
aimg Мария Кучерявец aimg Дмитрий Левицкий
"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России Фото: Силы обороны в третий раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, пылает масштабный пожар (Getty Images)

Украинские беспилотники в третий раз за последние две недели нанесли удар по нефтетерминалу в Туапсе (Краснодарский край РФ). Масштабный пожар охватил новые резервуары, а местные власти вынуждены прибегнуть к эвакуации населения.

О последствиях атак на Туапсе и почему этот НПЗ является стратегически важным - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Главное:

  • "Хет-трик" Сил обороны: украинские дроны в третий раз за две недели (16, 20 и 28 апреля) успешно атаковали НПЗ в Туапсе. Сегодня вспыхнули новые резервуары, которые ранее оставались целыми.
  • Экологическая катастрофа: Утечка нефтепродуктов в реку Туапсе и Черное море достигла площади 10 000 кв. м - пятно видно даже из космоса. Из-за дождей нефть перелилась через заграждения, загрязнив побережье на 50 км вокруг.
  • Вынужденная эвакуация: Впервые с начала атак власти объявили срочную эвакуацию жителей улиц, прилегающих к горящим терминалам. Город затянуло токсичным смогом, фиксируются "мазутные дожди".
  • Сокрытие правды властями: Еще на днях местные власти отрицали масштаб загрязнения, а сегодня силовики задержали журналистку издания "Кедр" Анастасию Троянову, которая фиксировала последствия ударов.
  • Удары по военной машине Кремля: Пораженный НПЗ производит около 12 млн тонн нефти в год и является критическим хабом для экспорта топлива и обеспечения логистики Черноморского флота РФ и войск на юге.

Третий удар по НПЗ за две недели

Очередную операцию на Туапсинском НПЗ осуществили операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд" во взаимодействии с ССО, СБУ, ГУР МО и другими подразделениями Сил обороны.

В Силах специальных операций иронично назвали попадание "хет-триком", отметив: "Туапсе, у вас снова пропущенный".

&quot;Туапсе, у вас пропущенный!&quot;: все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России

До этого объект атаковали 16 и 20 апреля:

  • 16 апреля: поражены ключевые установки, пожар длился несколько суток.
  • 20 апреля: прилеты были по портовой инфраструктуре с готовой продукцией.

Всего за предыдущие налеты было уничтожено 24 и повреждено 4 резервуара.

Сегодня, по предварительным данным, вспыхнули еще по меньшей мере четыре емкости, которые ранее оставались неповрежденными.

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук пояснил в комментарии РБК-Украина, в отличие от атак 16 и 20 апреля, на этот раз был поражен именно НПЗ, а не резервуарный парк. Эта очередность ударов является логичной, поскольку она призвана ограничить работу всего комплекса.

"То есть первые удары, следствием которых стали более 60% мощностей порта (это 24 уничтоженных и 4 поврежденных резервуаров и транспортных узлов), блокировали саму возможность перевалки нефти, то есть логистики этого объекта. А сегодняшняя атака стала таким началом уничтожения самого нефтеперерабатывающего завода", - сказал эксперт.

Экологическая катастрофа и эвакуация

Из-за угрозы распространения огня утром 28 апреля мэрия Туапсе объявила эвакуацию жителей улиц Кошкина и Пушкина, прилегающих к заводу. Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил "серьезное ЧП" и масштабный пожар.

"В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ", - написал губернатор.

Сейчас нефтеперерабатывающий завод горит, его тушат сотни людей. Столбы дыма, поднимающиеся от НПЗ, видны по всему городу. Ситуация в регионе близка к катастрофической:

  • Загрязнение: зафиксирована новая утечка нефтепродуктов в реку Туапсе; нефтяные пятна уже распространились на пляжи в 50 км от города.
  • Токсичные осадки: смог от пожаров провоцирует "мазутные дожди" и загрязнение почв. Ранее дым от завода достигал окрестностей Ставрополя.

&quot;Туапсе, у вас пропущенный!&quot;: все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России

Фото: нефть после ударов по Туапсинскому НПЗ в городе собирают ведрами и лопатами (росСМИ)

Роспотребнадзор призвал местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна, однако власти продолжают скрывать данные о реальном превышении концентрации токсичных веществ в воздухе.

В то же время, несмотря на опасные последствия, уроки в школах не отменили, а городской пляж, на котором обнаружили выбросы мазута, администрация засыпала свежей галькой.

&quot;Туапсе, у вас пропущенный!&quot;: все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России

Спутниковый снимок: нефтяное пятно из Туапсе приближается к дворцу Путина в Геленджике

Задержание журналистки, которая "засветила" НПЗ

На фоне пожара силовики задержали журналистку издания "Кедр" Анастасию Троянову, которая готовила репортаж о последствиях ударов.

&quot;Туапсе, у вас пропущенный!&quot;: все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России

Фото: российские силовики задержали журналистку Анастасию Троянову, которая делала репортаж о последствиях удара по Туапсинскому НПЗ (росСМИ)

Перед "профилактической беседой" в отделении МВД она успела опубликовать кадры черных столбов дыма над городом. По ее словам, в воздухе стоит сильный запах гари, а люди массово рискуют отравиться, не используя средств защиты.

Почему Туапсинский НПЗ важен для России

Туапсе - небольшой портовый город на берегу Черного моря, примерно на полпути из Краснодара в Сочи. В городе рядом существуют туристические объекты и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который занимает треть площади всего города.

Завод образует единый комплекс с морским терминалом АО "Черномортранснафта" (группа "Транснефть"). Это ключевой экспортный хаб России на Черном море.

Предприятие, принадлежащее "Роснефти", является одним из крупнейших в стране с мощностью около 12 млн тонн в год.

Эксперт Наразий Барчук отмечает, что при этом по мощности отгрузки нефтяной порт занимает четвертое место по всей России, отставая только от Приморска, Новороссийска и Усть-Луги, и экспортируя до 10 млн тонн нефтепродуктов или 90% того, что он перерабатывает в целом в год.

"Поэтому остановка этого порта и, в частности, НПЗ непосредственно влияет на экспортные потоки нефтепродуктов нашего врага, что, в свою очередь, бьет по российской экономике, ключевым сектором которой является собственно нефть. И, как следствие, это влияет на способности врага к ведению войны", - сказал эксперт.

Заметим, что Туапсинский НПЗ производит топливо для Черноморского флота и оккупационной группировки войск на юге Украины.

"Также можно еще вспомнить Высоцк, но это порт, который находится в Балтике, соответственно, как и Приморск. Он является менее достижимым для наших дронов. Однако, принимая во внимание опыт поражения Усть-Луги, он все же не находится вне наших возможностей, то есть возможность к поражению этих портов все же сохраняется", - говорит Барчук.

Соответственно, если принимать во внимание стратегию Сил обороны, которая заключается в уничтожении российских возможностей к экспорту нефти, можно логично предположить, что в дальнейшем будут попытки поражения именно вышеперечисленных портов, подытоживает собеседник.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НПЗ Туапсе Нафта Пожар Краснодарский край Война России против Украины
