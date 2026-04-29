Пылают почти все резервуары: дроны СБУ подожгли нефтестанцию возле Перми (видео)

Служба безопасности Украины поразила стратегическую нефтеперекачивающую станцию возле российского города Пермь более чем в 1500 километрах от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", которая расположена более чем в 1500 километрах от границы с Украиной", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что данная станция принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

Известно, что в результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти.

"СБУ системно уменьшает экспортный потенциал РФ и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов, нарушает цепи поставок топлива для армии", - отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, утром 29 апреля беспилотники атаковали сразу два российских города - Орск и Пермь.

Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании. Орск расположен на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной.