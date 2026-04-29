Орск и Пермь проснулись от взрывов, горит нефтяная инфраструктура (фото, видео)

Дроны атаковали два российских города - Орск и Пермь. Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании.

Как сообщает РБК-Украина , об атаках стало известно из сообщений местных властей, OSINT-анализа и публикаций в соцсетях.

Орск: удар по НПЗ за 1400 км от Украины

Утром в Орске беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от города до границы с Украиной - более 1400 километров.

Подробности о последствиях атаки пока уточняются.

OSINT-специалисты из ASTRA подтвердили попадание в нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он перерабатывает около 6 млн тонн нефти в год.

Мэр города Артем Воробьев подтвердил атаку и призвал местных не выходить на улицы.

Пермь: пожар на объекте "Транснефти"

Дроны добрались и до Перми. Местные власти подтвердили атаку на одну из промышленных площадок - там возник пожар.

В соцсетях пишут, что горит объект нефтепроводной компании "Транснефть".

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку.

"Сегодня на один из промышленных участков в Пермском муниципальном округе упал вражеский беспилотник. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание", - сказал он.