Россия попытается сорвать соглашения Украины с партнерами в рамках Drone Deals

Разведка получила российские документы, которые определяют направления противодействия России контактам Украины с партнерами в рамках Drone Deals.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского, Зеленский сообщил, что Украина получила российские документы, которые определяют направления их противодействия украинским контактам с партнерами в рамках Drone Deals.

"Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет", - отметил он.

По словам президента, особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие сотрудничеству Украины с партнерами на Ближнем Востоке и в Заливе.