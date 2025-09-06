Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну

Россию нужно подтолкнуть к миру. Ключом к этому являются объединенные усилия Европы и США, в частности - санкции и тарифы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram .

"Сильные санкции и тарифы - объединенные европейские и американские усилия - ключ к этому. Никакой возможности для финансирования военной машины России не должно остаться. Дальше - больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимым", - резюмировал президент.

Однако прежде чем гарантировать мир, к нему нужно подтолкнуть Российскую Федерацию. Зеленский подчеркнул, что надо сделать все возможное, чтобы Москва прекратила отвергать все мирные инициативы и осознала последствия затягивания войны.

Глава государства рассказал о последних встречах и визитах и отметил, что по состоянию на сейчас уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность.

Гарантии безопасности для Украины и уход Путина от переговоров

Напомним, что начиная с 18 августа, когда президент США Дональд Трамп принял Зеленского и европейских лидеров в Белом доме - стороны активно начали обсуждать гарантии безопасности для послевоенной Украины.

На днях, 4 сентября в Париже прошла встреча "коалиции решительных", после чего президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Позже он уточнил, что 26 государств уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

При этом Зеленский, прокомментировав возможную отправку иностранных войск в Украину, сказал, что речь идет о тысячах солдат.

Вчера глава украинского государства заявил, что гарантии безопасности должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий. Он уточнил, что речь идет не только о военной поддержке, но и об экономических гарантиях.

Также он сказал, что самой большой гарантией безопасности для Украины и всей Европы является украинская армия. Президент сообщил, что она насчитывает 800 тысяч человек и является одной из крупнейших и сильнейших в Европе.

Как известно, Трамп тоже готов предоставить Украине гарантии безопасности со стороны США. Однако он неоднократно уже уточнял, что американских войск в Украине не будет, и заявлял, что Европа должна играть основную роль в вопросах гарантий безопасности.

В то время, как вопрос гарантий безопасности продвигается, ситуация со встречей Зеленского и российского диктатора Владимира Путина застопорилась.

После встречи в Вашингтоне 18 августа Трамп анонсировал, что готовит двухстороннюю встречу лидеров Украины и России. Однако в РФ начали отрицать, что Путин обещал Трампу встретится с Зеленским, и с тех пор ситуация не сдвинулась. Сам президент США заявил, что лидеры пока еще не готовы к встрече.

При этом 3 сентября Путин публично заявил, что "не исключает" встречи с украинским президентом, но для этого Зеленский должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.

Сегодня в публичность вышло интервью Зеленского для телеканала ABC News. В ходе беседы президент Украины заявил, что Путин может приехать в Киев. Он пояснил, не может поехать в Москву - "столицу этого террориста", когда Украина каждый день находится под обстрелами.