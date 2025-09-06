Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну

Росію потрібно підштовхнути до миру. Ключем до цього є об'єднані зусилля Європи та США, зокрема - санкції та тарифи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в Telegram .

"Сильні санкції та тарифи - обʼєднані європейські й американські зусилля - ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі - більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний", - резюмував президент.

Однак перш ніж гарантувати мир, до нього потрібно підштовхнути Російську Федерацію. Зеленський підкреслив, що треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи та усвідомила наслідки затягування війни.

Глава держави розповів про останні зустрічі та візити і зазначив, що станом на зараз вже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку.

Гарантії безпеки для України і відхід Путіна від переговорів

Нагадаємо, що починаючи з 18 серпня, коли президент США Дональд Трамп прийняв Зеленського і європейських лідерів у Білому домі, сторони активно почали обговорювати гарантії безпеки для післявоєнної України.

Днями, 4 вересня, в Парижі відбулася зустріч "коаліції рішучих", після чого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни завершили підготовку гарантій безпеки для України. Пізніше він уточнив, що 26 держав вже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

При цьому Зеленський, прокоментувавши можливе відправлення іноземних військ в Україну, сказав, що мова йде про тисячі солдатів.

Вчора глава української держави заявив, що гарантії безпеки повинні запрацювати негайно, не чекаючи припинення бойових дій. Він уточнив, що мова йде не тільки про військову підтримку, а й про економічні гарантії.

Також він сказав, що найбільшою гарантією безпеки для України та всієї Європи є українська армія. Президент повідомив, що вона налічує 800 тисяч осіб і є однією з найбільших і найсильніших в Європі.

Як відомо, Трамп теж готовий надати Україні гарантії безпеки з боку США. Однак він неодноразово вже уточнював, що американських військ в Україні не буде, і заявляв, що Європа повинна відігравати основну роль у питаннях гарантій безпеки.

У той час, як питання гарантій безпеки просувається, ситуація із зустріччю Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна застопорилася.

Після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня Трамп анонсував, що готує двосторонню зустріч лідерів України та Росії. Однак у РФ почали заперечувати, що Путін обіцяв Трампу зустрітися із Зеленським, і з того часу ситуація не зрушила з місця. Сам президент США заявив, що лідери поки що не готові до зустрічі.

При цьому 3 вересня Путін публічно заявив, що "не виключає" зустрічі з українським президентом, але для цього Зеленський повинен приїхати до Москви, якщо він «готовий» до проведення зустрічі.

Сьогодні в публічність вийшло інтерв'ю Зеленського для телеканалу ABC News. Під час бесіди президент України заявив, що Путін може приїхати до Києва. Він пояснив, що не може поїхати до Москви - "столиці цього терориста", коли Україна щодня перебуває під обстрілом.