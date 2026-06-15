ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назвал формат встречи с Путиным, от которого будет сложнее отказаться

22:13 15.06.2026 Пн
2 мин
В какой стране рассматривается возможность встречи лидеров стран?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский назвал формат встречи с Путиным, от которого будет сложнее отказаться Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможность организации встречи с российским диктатором в США в определенном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказать, по крайней мере, президенту Трампу. Посмотрим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский заявил, что предлагал Путину встретиться на этой неделе

Зеленский напомнил, что главе Кремля предлагали встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по завершению полномасштабной войны, но Путин этого не хочет.

"Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет", - отметил президент Украины.

Предложение о встрече Зеленского с Путиным

Напомним, 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором предложил провести встречу в третьей стране для достижения договоренностей о прочном мире.

В ОП осознавали, что глава Кремля вряд ли пойдет на конструктивный диалог, однако обращение было направлено сразу на несколько аудиторий - самого Путина, представителей российских элит и международных партнеров Украины.

В ответ Путин раскритиковал инициативу Зеленского, пожаловавшись на якобы "грубый тон" письма. При этом он отказался от личных переговоров, заявив, что "не видит в них смысла".

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Путин утратил возможность выйти из войны, которая, по его словам, все больше оборачивается провалом для России, а международное давление на Москву будет только расти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения
Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения
Аналитика
Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи «Челси» до сих пор не поступили в Украину
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи «Челси» до сих пор не поступили в Украину