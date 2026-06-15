Зеленский назвал формат встречи с Путиным, от которого будет сложнее отказаться

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможность организации встречи с российским диктатором в США в определенном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в таком формате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказать, по крайней мере, президенту Трампу. Посмотрим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление", - сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что главе Кремля предлагали встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения по завершению полномасштабной войны, но Путин этого не хочет.

"Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет", - отметил президент Украины.

Предложение о встрече Зеленского с Путиным

Напомним, 4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором предложил провести встречу в третьей стране для достижения договоренностей о прочном мире.

В ОП осознавали, что глава Кремля вряд ли пойдет на конструктивный диалог, однако обращение было направлено сразу на несколько аудиторий - самого Путина, представителей российских элит и международных партнеров Украины.