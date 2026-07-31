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НПЗ и Wildberries могли попасть под атаку в Волгограде

04:52 31.07.2026 Пт
2 мин
Что известно о последствиях удара по объектам в российском городе?
aimg Филипп Бойко
НПЗ и Wildberries могли попасть под атаку в Волгограде Фото: пожар в Волгограде после атаки (Exilenova+)
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Российский город Волгоград, находящийся примерно в 350 километрах от границы с Украиной, попал под атаку. Пока неизвестно, чем именно были нанесены удары: дронами или ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.

По сообщению OSINT-эров, под удар могло попасть сразу два объекта. Первым могли поразить НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

Этот НПЗ производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики России и обеспечение топливом гражданского и государственного секторов, а также армии оккупантов.

Ежегодно НПЗ перерабатывает около 13-15 млн тонн нефти (около 5% общероссийского объема).

Кроме того, в результате удара мог загореться распределительный центр Wildberries. Это логистический комплекс площадью 44 000 квадратных метров и является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

Exilenova+ информирует, что в Волгограде работают БПЛА со сбросами. Другая информация все еще уточняется.

Контекст события

Напомним, за последние два месяца украинские беспилотники вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за этого с дефицитом горючего столкнулись около 50 миллионов россиян.

Удары Украины по российским НПЗ в глубоком тылу привели не только к нехватке горючего на АЗС, но и начали отражаться на экономике страны в целом. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже влияет на цены товаров и услуг.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Wildberries рассматривает возможность переноса части своих логистических мощностей в Казахстан. На фоне атак украинских дронов компания срочно ищет новые складские помещения.

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НПЗ и Wildberries могли попасть под атаку в Волгограде
НПЗ и Wildberries могли попасть под атаку в Волгограде
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